İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi için İmamoğlu kararını verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin gelecek seçimlerde İmamoğlu'nun adaylığını destekleyip desteklemeyecekleri sorusunu yanıtladı.

Dün Silivri'de tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV'de Kürşad Oğuz'ın sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, Silivri'de İmamoğlu ile hangi konularda görüştüğünü şu sözlerle açıkladı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şu anda Silivri'de tutuklu olmasının bir tek sebebi var, o da Cumhurbaşkanı adayı olması. Zaten büyük bir garabetle başladı süreç. Önce diplomasını yok saydılar, akabinde gizli tanıkların ifadeleriyle oluşmuş bir sorgulama süreci geçirdi, peşinden de tutuklandı. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı ne diplomasını iptali düşünülmeyecekti, ne de bugün Silivri'de olacaktı. Bu çerçeveden baktığımızda orta yerde haksız, hukuksuz, adaletsiz bir sonuçla karşı karşıya bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Bunları konuştuk kendisiyle."

İYİ PARTİ SEÇİMLERDE İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEK Mİ?

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin gelecek seçimlerde İmamoğlu'nun adaylığını destekleyip desteklemeyecekleri sorusuna ise, "Hakkın ve hukukun savunulması noktasında, hakkı ve hukuku çiğnenmiş kim varsa onun yanında durmak insani, vicdani, ahlaki, siyasi bir sorumluluktur benim açımdan" yanıtını verdi.

"BEN İNANDIKLARIMI SÖYLERİM"

Dervişoğlu, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bugün Can Atalay'ı da gördüm ziyaretlerimde. Sayın Atalay'ın milletvekili yemini etmesi ve hakkında verilen kararla alakalı olarak anayasa mahkemesinin kararının mecliste okutularak yok sayılmasını ifade eden kişiyim ben. Dolayısıyla hukuk demokrasi ve adalet söz konusu olursa benden hiçkimse taassuplarıma dayalı ifadeler beklemesin. Ben inandıklarımı söylerim.

“BENİM SİYASİ SORUMLULUKLARIMA DAHİLDİR"

Uzunca bir süre devam etmiştir sayın Selahattin Demirtaş'ın davası. Eksik delil mi vardır, yetersiz midir veriler? Yani 8 yıl süren bir davanın bitirilmemesi gerekçesi nedir? Bütün bunlar tartışma konusudur. Dolayısıyla bir adaletsizlikle karşı karşıyaysa, bulunduğu yere bakmaksızın hakkını ve hukukunu korumak da benim siyasi sorumluluklarıma dahil olan bir husustur. Onun için kişinin siyasi görüşlerlerine bakarak bir değerlendirmeye tabi tutmam. Ben bu yola çıktığımda adalet peşindeyim diye çıktım ve Türkiye'nin ,ihtiyaç duyduğu şeyin adalet, hürriyet ve eşitlik olduğunu söyledim. Bunların olduğu yerde kardeşliğinde geleceğini ifade ettim.

Yaklaşık 1 yıldır genel başkanım diyorum, 1 yıllık genel başkanlığım süresince de kamuoyunun vicdanını yaralayacak bir kelam sarf etmekten de azami ölçüde uzak durdum. Adı ne olursa olsun, mensubiyeti ne olursa olsun, geçmişi ne olursa olsun, etnistesi ne olursa olsun, benim için farketmez. Adaletsizliğe uğradıysa ve bu adaletsizlik zamana yayılarak kendisine veya mensubu olduğu kuruma şantaj amaçlı kullanılacaksa Müsavat Dervişoğlu ismiyle ona karşı mücadele etmek benim için namus borcudur. Hiç kimseyi ayırmam."