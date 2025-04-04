  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi için İmamoğlu kararını verdi

İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi için İmamoğlu kararını verdi

İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi için İmamoğlu kararını verdi
Güncelleme:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin gelecek seçimlerde İmamoğlu'nun adaylığını destekleyip desteklemeyecekleri sorusunu yanıtladı.

Dün Silivri'de tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV'de Kürşad Oğuz'ın sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, Silivri'de İmamoğlu ile hangi konularda görüştüğünü şu sözlerle açıkladı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şu anda Silivri'de tutuklu olmasının bir tek sebebi var, o da Cumhurbaşkanı adayı olması. Zaten büyük bir garabetle başladı süreç. Önce diplomasını yok saydılar, akabinde gizli tanıkların ifadeleriyle oluşmuş bir sorgulama süreci geçirdi, peşinden de tutuklandı. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı ne diplomasını iptali düşünülmeyecekti, ne de bugün Silivri'de olacaktı. Bu çerçeveden baktığımızda orta yerde haksız, hukuksuz, adaletsiz bir sonuçla karşı karşıya bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Bunları konuştuk kendisiyle."

İYİ PARTİ SEÇİMLERDE İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEK Mİ?

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin gelecek seçimlerde İmamoğlu'nun adaylığını destekleyip desteklemeyecekleri sorusuna ise, "Hakkın ve hukukun savunulması noktasında, hakkı ve hukuku çiğnenmiş kim varsa onun yanında durmak insani, vicdani, ahlaki, siyasi bir sorumluluktur benim açımdan" yanıtını verdi.

"BEN İNANDIKLARIMI SÖYLERİM"

Dervişoğlu, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bugün Can Atalay'ı da gördüm ziyaretlerimde. Sayın Atalay'ın milletvekili yemini etmesi ve hakkında verilen kararla alakalı olarak anayasa mahkemesinin kararının mecliste okutularak yok sayılmasını ifade eden kişiyim ben. Dolayısıyla hukuk demokrasi ve adalet söz konusu olursa benden hiçkimse taassuplarıma dayalı ifadeler beklemesin. Ben inandıklarımı söylerim.

“BENİM SİYASİ SORUMLULUKLARIMA DAHİLDİR"

Uzunca bir süre devam etmiştir sayın Selahattin Demirtaş'ın davası. Eksik delil mi vardır, yetersiz midir veriler? Yani 8 yıl süren bir davanın bitirilmemesi gerekçesi nedir? Bütün bunlar tartışma konusudur. Dolayısıyla bir adaletsizlikle karşı karşıyaysa, bulunduğu yere bakmaksızın hakkını ve hukukunu korumak da benim siyasi sorumluluklarıma dahil olan bir husustur. Onun için kişinin siyasi görüşlerlerine bakarak bir değerlendirmeye tabi tutmam. Ben bu yola çıktığımda adalet peşindeyim diye çıktım ve Türkiye'nin ,ihtiyaç duyduğu şeyin adalet, hürriyet ve eşitlik olduğunu söyledim. Bunların olduğu yerde kardeşliğinde geleceğini ifade ettim.

Yaklaşık 1 yıldır genel başkanım diyorum, 1 yıllık genel başkanlığım süresince de kamuoyunun vicdanını yaralayacak bir kelam sarf etmekten de azami ölçüde uzak durdum. Adı ne olursa olsun, mensubiyeti ne olursa olsun, geçmişi ne olursa olsun, etnistesi ne olursa olsun, benim için farketmez. Adaletsizliğe uğradıysa ve bu adaletsizlik zamana yayılarak kendisine veya mensubu olduğu kuruma şantaj amaçlı kullanılacaksa Müsavat Dervişoğlu ismiyle ona karşı mücadele etmek benim için namus borcudur. Hiç kimseyi ayırmam."

Etiketler müsavat dervişoğlu CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu iyi parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka NTV'ye olay tepki: ''Muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız ?'' NTV'ye olay tepki: ''Muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız ?'' VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı! VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı! Türkiye'nin zamana meydan okuyan asırlık mirası Türkiye'nin zamana meydan okuyan asırlık mirası Erdoğan tarafından iptal edilmişti: İstanbul Sözleşmesi iptali AİHM'e taşındı Erdoğan tarafından iptal edilmişti: İstanbul Sözleşmesi iptali AİHM'e taşındı Göztepe'ye yenilen Beşiktaş, Türkiye Kupası’na veda etti Göztepe'ye yenilen Beşiktaş, Türkiye Kupası’na veda etti Fenerbahçe'den Okan Buruk hakkında ağır suçlama! Fenerbahçe'den Okan Buruk hakkında ağır suçlama! Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimiz kışı yaşayacak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimiz kışı yaşayacak! Bir ilimizde ambulanslar sabaha kadar durmadı: 648 kişi hastanelik oldu, 2 kişi tutuklandı! Bir ilimizde ambulanslar sabaha kadar durmadı: 648 kişi hastanelik oldu, 2 kişi tutuklandı!
Seven sevmeyen herkesin beklediği gün geldi: Bahçeli geri dönüyor! Seven sevmeyen herkesin beklediği gün geldi: Bahçeli geri dönüyor! İstanbul'da 3 gündür kayıp genç kız ölü bulundu İstanbul'da 3 gündür kayıp genç kız ölü bulundu Serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan dikkat çeken ifadeler Serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan dikkat çeken ifadeler ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletin'' ama... TBMM'de AK Parti ve MHP ''ret'' rekoru kırdı! ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletin'' ama... TBMM'de AK Parti ve MHP ''ret'' rekoru kırdı! Yine bir faciadan döndük... Gökten dev kayalar yağdı! Yine bir faciadan döndük... Gökten dev kayalar yağdı!