İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: ''Memleket masası mutlaka oluşacak''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetin gündeminde olan ‘Memleket Masası’ hakkında konuştu. Memleket Masası’nın mutlaka kurulacağını vurgulayan Akşener, Millet İttifakı’nda ‘çatırdama’ olduğu iddialarını ise reddetti.

Medya Radar’dan Figen Balcı’nın sorularını yanıtlayan Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Böyle bir gündemimiz yok cevabı, bir cevap değil, bir durum tespiti.

Daha önce de vurguladım:



“Bu çağrıyı öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı yapmalıydı” dedim. Dolayısıyla kendilerinin öyle bir gündemleri olsaydı bu çağrıyı zaten ben yapıyor olmazdım. Türkiye’nin ortak aklı ortaya çıkarmaya ihtiyacı var. İstişare imkânına ihtiyacı var. Türkiye sahipsiz değil. Ülkemizin bir ihtiyacı varsa akıl ve sağduyu ile hareket eden biri çıkar ve çağrıyı yapar. Sayın Erdoğan bu ihtiyaca cevap vermediği için “Memleket Masası” çağırısını bizzat Anneler Günü’nde ben yaptım. Diğer partilerden olumlu dönüşler aldık.

Türk siyaseti, uzunca bir süredir maalesef ortak akıldan yoksun ve Türkiye bunun eksikliğini ekonomiden dış politikaya kadar ülkemiz için hayati öneme sahip birçok alanda büyük sorunlarla boğuşmak zorunda kalarak ödüyor. İşte biz de bunu görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Türk siyasetinde yeni bir dile ve görüş alışverişine ihtiyaç var. Ve siyaset bu tür ihtiyaçları er ya da geç mutlaka karşılar. O yüzden ‘Memleket Masası’nın mutlaka oluşacağına inanıyorum.

“ÖNEMLİ OLAN MİLLETİN NE DEDİĞİ”

Bizim derdimiz bir Saray Masası kurmak değil, bir Memleket Masası kurmak. Saray Masası’nı kuran kurdu, kendilerinin söylediği gibi oturanlar çoktan oturdu. Görülüyor ki keyifleri de ziyadesiyle yerinde… Ama onlar keyiflenirken Türkiye türlü zorluklarla uğraşıyor. Vatandaşlarımız geçim darlığıyla, işsizlikle mücadele ediyor. Yoksulluktan çıkış yolu bulamayan babalar intihar ediyor. Onların keyfi yerinde, olan bu büyük millete oluyor…

Memleket Masası’nı, memleketin meselelerini, milletin dertlerine çözüm üretmek için önerdik. Bizim için önemli olan bu konuda milletimizin ne düşündüğü. Çünkü bizim önceliğimiz milletimize içinde bulunduğu bu zor durumdan çıkarmak. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Bu da bize bu çağrımızın milletimiz nezdinde karşılığı olduğunu gösteriyor. Çünkü artık insanımız yoruldu. Siyasetin dilinden, düşmanca tavırlardan, siyasetçilerin hoyratlığından yoruldu. Milletimiz bu zor zamanlarda, bizlerden dertlerine, sorunlarına çözüm aranacak adımlar bekliyorlar.Ben bu beklentiye karşılık olarak Memleket Masası dedim.O ne demiş, bu ne demiş önemli değil, önemli olan milletin ne dediği…

MİLLET İTTİFAKI’NDA ÇATIRDAMA YOK



Millet İttifakı’nı Cumhur İttifakı ile karıştırmamak gerekiyor. Bakın Cumhur İttifakı, bir iş birliğinin ötesinde, bir koalisyon. Doğrusuyla, yanlışıyla birbirlerinin görüşlerini tartışmasız ve peşinen kabul eden bir ortaklık. Kurumsal kimlikler, görüşler, değerler, hepsi bir yana bırakılarak kabullenilmiş, kendi tabirleriyle “pazara kadar değil, mezara kadar” olan bir birlikteliktir. Dolayısıyla, elbette çatırdama tarifi böyle bir ittifak için yapılabilir. Ancak Millet İttifakı, milletimizin dile getirdiği sorunlar ve talepler çerçevesinde yapılmış bir seçim iş birliği. Kilitlenen siyaseti rahatlatmak, milletimize nefes aldırmak üzere ortaya konmuş rasyonel bir inisiyatiftir. Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, kurumsal kimliklerini, fikirlerini, siyaset anlayışlarını korurlar.

Bunlardaki farklılıklarını da korurlar.Ülkemizin farklı meseleleri için farklı çözüm önerileri, farklı vizyonları olabilir.Bu farklılıklar Cumhur İttifakı için sorunken, Millet İttifakı için zenginliktir. Cumhur İttifakı’nda emir ve emre itaat vardır, Millet İttifakı’nda ise ortak akıl ve istişare vardır. Elbette referansı Cumhur İttifakı olan bazı arkadaşlar bunu anlamayabilir veya anlamak istemeyebilirler. Bu da normaldir…

Kaynak Yeniçağ: Meral Akşener net konuştu: Memleket Masası mutlaka oluşacak