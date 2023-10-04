İYİ Parti İzmir adayı çekilecek mi? Sessizliğini bozdu

İYİ Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale, adaylıktan çekileceği iddialarına ilişkin, ''Hayır, yok öyle bir şey; Tunç beyin temennisidir. Şu ana kadar partimiz üst kurullarda aldığı bir kararla gösterdiği adayı hiç geri çekmemiş, bundan sonra da geri çekeceğini düşünmüyorum'' dedi.

İYİ Parti'li Özlale, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özlale, yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili, "Çok güzel, harika gidiyor. Her şey yolunda" dedi. Özlale, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisinin adaylıktan çekileceğini iddia etmesiyle ilgili soruya da "Hayır, yok öyle bir şey; Tunç Bey'in temennisidir" diyerek yanıt verdi.

Özlale, 'İzmir'de bu yarışı göğüsler misiniz?' sorusunu da "Çok rahat göğüslerim. Evet, CHP adayını belli ettikten sonra yine konuşuruz ama göğüsleyeceğime inandığım için geldim" dedi. Özlale, bir gazetecinin 'Geri çekilmeniz istenirse' demesi üzerine de şunları söyledi:

"Şu ana kadar partimiz üst kurullarda aldığı bir kararla gösterdiği adayı hiç geri çekmemiş, bundan sonra da geri çekeceğini düşünmüyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını çok istiyoruz."

DHA