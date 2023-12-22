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İYİ Parti'de 4 vekilin daha istifası cebinde

İYİ Parti'de 4 vekilin daha istifası cebinde
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İstifa üstüne istifalarla sarsılan İYİ Parti'de 4 milletvekilinin daha istifasının cebinde olduğu öne sürüldü.

İYİ Parti’nin CHP’den gelen iş birliği kararını reddetmesinin ardından partide sular durulmuyor. Karara karşı çıkan isimlerin istifaları ve görevden alınmaları siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Son olarak Ankara milletvekili Yüksel Arslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurdu.

Yüksel Aslan, partinin yerel seçimlerinde takınacağı tutum ile ilgili karar alma sürecinde Genel Başkan Meral Akşener’in kendisine “Sizin Mansur Bey ile yakınlığınızı biliyorum. Partimizin Ankara’daki adayına çalışın diyemem. Siz serbestsiniz” dediğini belirtti ve ekledi:

“Ancak ben üyesi ve milletvekili olduğum partinin aday çıkardığı bir ilde başka bir adayı desteklemenin siyasi, ahlak ve nezaket ile bağdaşmayacağını düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı desteklemeyi vefakârlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum.”

 

Etiketler iyi parti istifa yeni istifa milletvekilleri
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