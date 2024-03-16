İYİ Parti'de deprem: ''Akşener görevi bırakacak, genel başkanlığa 5 aday var''

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından istifalarla sarsılan İYİ Parti'de kazanlar kaynamaya devam ediyor. Gazeteci yazar İsmail Saymaz canlı yayında, yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'de 5 ismin Meral Akşener'e karşı rakip olmaya hazırlandığını açıkladı.

İYİ Parti'de geçen yıl başlayan ve aralıksız devam eden istifa süreçleri yeni bir dönemin kapılarını açıyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü Tv’de Serap Belovacıklı’nın sunduğu Aklın Yolu programında yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin yerel seçimlerde başarısız olması halinde, Meral Akşener'in yerine parti içinden 5 kişinin Genel Başkanlık için aday olacağını belirtti.

Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçimlerde %7’nin altında bir oy alması durumunda görevi bırakacağını iddia etti.

Parti içinden de 5 ismin genel başkanlığa talip olabileceğini söyleyen Saymaz, “İYİ Parti’de 1 Nisan’ı bekleyenler var. Olası bir başarısızlık halinde birden çok aday çıkabilir. Bir Fetret Devri yaşanabilir. Herkes bulunduğu yerde beyliğini ilan edebilir” dedi

İYİ Parti’de olası bir başarısızlık durumunda 1 Nisanı bekleyen bir çok isim olduğunu vurgu tapan Saymaz şunları aktardı:

Bu başarısızlık hali nedir? İYİ Parti için yüzde 7 almak. Çünkü bir önceki yerel seçimde yüzde 7-7 buçuk oy almıştı. Yüzde 7 buçuk psikolojik eşik yani baraj sınırı. Eğer İYİ Parti barajın altına inerse, kayda değer bir belediye alamazsa örneğin Ordu’yu alması bir moral sağlar. Bu onun için 2028’e kadar idare edici yakıtta tedarik eder ama eğer belediye alamaz yüzde 7’nin altına inerse Meral Akşener de bırakır gider. Yahut parti kurultaya doğru ilerler.

Bu durumda kimler ortaya çıkabilir? Birincisi Bilge Yılmaz böyle bir arayış içerisinde olur. İkincisi Buğra Kavuncu’da böyle bir potansiyel gözlemliyorum. Üçüncüsü Kürşat Zorlu’da bu ihtimali görüyorum. Dördüncüsü Koray Aydın’da böyle bir arayış doğabilir. Partinin 3. Yolunu temsil eden diğerlerine oranla daha bir örgüt, bir arada hareket etme eğilimi gösteren Milliyetçi kanat. Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın, Rıdvan Uz, Şükrü Kuleyin buna Muğla adayını da(Metin Ergun) katabiliriz.