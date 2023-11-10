İYİ Parti'de deprem! Durmuş Yılmaz istifa etti

Durmuş Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz paylaşımında, partiden istifa ettiğini gösteren ekran görüntüsüne yer verdi.

Son dönemde peş peşe istialarla sarsılan İYİ Parti'de bugün bir istifa daha yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize" dedi. Geçmişte Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Yılmaz, İYİ Parti'den 2018 seçimlerinde milletvekili seçilmişti. İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım.

Bilgilerinize pic.twitter.com/loHXUbHnks — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) November 10, 2023