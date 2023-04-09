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İYİ Parti'de liste sonrası ilk istifa

İYİ Parti'de liste sonrası ilk istifa
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İYİ Parti'de YSK'ye sunulan nihai liste de Konya'dan 5'inci sıradan aday gösterilen Süleyman Şenol, hem adaylıktan hem partisinden istifa etti.

Süleyman Şenol İYİ Parti'de milletvekili aday listesinin kamuoyu ile paylaşılmasının hemen sonrasında sosyal medya hesabından, adaylıktan ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Partisini, "kurucu hedeflerinden sapmakla" suçlayan Şenol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır milletimize hizmet etmek şiarıyla verdiğim siyasi mücadelenin son merhalesinde, İYİ Parti Konya 5. sıradan aday olarak belirlendiğimi öğrenmiş bulunmaktayım. Tüm siyasi hayatımı, verilen sözleri namus bilerek, edilen yeminleri kanun addederek geçirmiş bir siyasetçi olmanın öz bilinciyle, ilkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum. Dürüstlüğü önceleyen ilkeli duruşumun karşılık bulmaması, parti mensuplarının şahsi menfaatlerinin milli menfaatlerimizin önüne geçmesi ve parti içerisinde süregelen akıl tutulmasının, mensubu olduğum partinin ve liderinin ülkenin geleceğine yön verebilecek bir yetkinliğe ve güvenirliğe sahip olmadığını göstermesi sebepleriyle, milletvekili adaylığımdan ve kurucu hedeflerinden sapan İYİ Parti'den istifa ediyorum."

Etiketler istifa süleyman şenol iyi parti adaylık aday liste ysk
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