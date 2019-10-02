İYİ Parti'den AK Parti'ye göndermeli paylaşım: ''Bu şartları da ekleyin''

AK Parti’nin kurucularından Faruk Çelik'in önceki gün dile getirdiği 'cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi' önerisi konuşulmaya devam ediyor.

Faruk Çelik'in ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da ‘Bu durum bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Dolayısıyla konuşma yeri Meclis’tir. Ön hazırlığımızı buraya getirebiliriz. Onun için iktidarıyla, muhalefetiyle el ele vererek bunu gerçekleştirebiliriz’ açıklamasını yapmıştı.

İYİ Parti'den konuyla ilgili alaycı bir açıklama geldi.

İYİ Parti resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

"%40 size yetmez @akparti

- Boyu 1,85'ten uzun olan

- Erkek ve bıyığı olan

- Bakanlık yapmış damadı bulunan

- Maybach'a binen şartını da ekleyin tasarıya."

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