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  4. 28 Haziran 2019 23:39

İYİ Parti'den Akşener tepkisi: ''Herkes haddini bilecek''

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 'FETÖ üyeliği' soruşturması başlatıldı. İYİ Parti'den çok sert tepki geldi.

İYİ Parti'den Akşener tepkisi: ''Herkes haddini bilecek''
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerhakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlattığı ortaya çıktı. 2016 yılında başlatılan soruşturma dosyası için savcılık Mayıs ayında gizlilik kararı aldırdı.

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Meral Akşener'e FETÖ soruşturması !Meral Akşener'e FETÖ soruşturması !

İşte o açıklama:

"Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener hakkındaki soruşturmanın hukuk kuralları çerçevesinde sürdürülmesi ve sonuçlandırılması için elimizden geleni yapacağız.

Meral Akşener Türkiye’nin umududur. Bu umudu kimseye örseletmeyiz. Herkes haddini bilecek! #HepimizAkşeneriz"

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