İYİ Parti'den Erdoğan için ''diktatör'' vurgusu !

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından başkanlık divanı olağanüstü toplanan İYİ Parti’den sert bir açıklama geldi.

Açıklamada, “YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal ederek kendisini aklaması” çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için ‘diktatör’ vurgulaması yapıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, başkanlık divanı sürerken telefonda bağlandığı Halk TV’de şu ifadeleri kullandı:

İddia ediyorum, bu AK Parti’nin son seçimi olacak. AK Parti muhalefete düşeceği bir seçime bile giremeyecek. Erdoğan bu karardan sonra dünyada diktatör olarak tanınmasının önüne geçemeyecek.

YSK İstanbul seçimlerini iptal etti ! Seçimler yenileniyor...