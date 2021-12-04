İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak ''Joker'' videosu

İYİ Parti sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ile hazırlanan Joker filminden bir sahneyi paylaştı. Ezberini Boz başlığı ile paylaşılan videoda "bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız" ifadeleri yer aldı.

İYİ Parti sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. 'Ezberi Boz' etikeli ile paylaşılan videoda "Ekonomi başta olmak üzere her başlıkta milletimizin ayarlarını bozan bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız" denildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından bazı bölümlere yer verilen video 2019 yılı yapımı Joker filminden bir sahne ile birlikte paylaşıldı.