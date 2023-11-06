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İYİ Parti'den istifa etmişti! Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye mi katılıyor?

İYİ Parti'den istifa etmişti! Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye mi katılıyor?
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İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, canlı yayında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Gürel, İYİ Parti’den istifa eden Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti MKYK'sına geçeceğini ileri sürdü. 

Hatipoğlu, partisinin AK Parti ile ittifakını savunuyordu. Eski İYİ Parti milletvekili 2 Kasım'da partisinden istifa etti. 

Hatipoğlu istifa ettiğini şu sözlerle duyurmuştu:

"Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum." 

 

 

Etiketler iyi parti ak parti nebi hatipoğlu ittifak
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