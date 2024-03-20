İYİ Parti'den Özgür Özel’in ‘ittifak’ sözlerine yanıt

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in "İYİ Parti ile emekli ittifakında buluşuyoruz" ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Meclis'te engelli yurttaşlarla düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"İTTİFAKI SADECE MİLLETİMİZLE YAPIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti'ye yönelik "Emekli ittifakında buluşuyoruz" sözlerine dair değerlendirmesinin sorulması üzerine Zorlu, "Seçim zamanı gelince bazılarının aklına geliyor insanların, emeklimizin, emekçimizin problemleri. Doğrusu biz, ittifakı sadece milletimizle yapıyoruz. Hele 'kent uzlaşısı' falan, bu kavramların hiçbirisini bilmeyiz, tanımıyoruz. Ancak emeklimizin, engellimizin, ezilen kesimlerin, feryat eden insanların hakkını savunmak için bir ittifak yapmamıza gerek yok. Zaten milletimizin bize verdiği asli bir sorumluluk bu" yanıtını verdi.

"MANSUR YAVAŞ" AÇIKLAMASI

Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik iddiaları anımsatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine Zorlu, "Bunların titizlikle araştırılması gerekiyor" dedi. Zorlu, Mansur Yavaş hakkındaki başka bir soruyu ise "Millet İttifakı'nın adaylarıydı. Sayın İmamoğlu da öyleydi. İki adayın da seçilmesinde çok güçlü katkılarımız ve etkilerimiz oldu. Ama bu süreçlerin içerisinde neyin nasıl geliştiğini, takdir edersiniz ki bir siyasi parti olarak her bir süreci bilme şansımız yok. Bunları zaman içerisinde bu bulgularla görüp takip ediyoruz" diye yanıtladı.