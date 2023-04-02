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  4. İYİ Parti'den Ümit Özdağ'a olay sözler: ''Bu kadar aptal olamazsınız. Ya da öylesiniz''

İYİ Parti'den Ümit Özdağ'a olay sözler: ''Bu kadar aptal olamazsınız. Ya da öylesiniz''

İYİ Parti'den Ümit Özdağ'a olay sözler: ''Bu kadar aptal olamazsınız. Ya da öylesiniz''
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DEVA Partisi'nden sosyal medyada paylaşılan ve DEVA Partisi'ne ait olduğu iddia edilen afişi paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çok sert bir tepki geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, Özdağ'ın paylaşımı için "Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız. Ya da öylesiniz!" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada bir kullanıcı tarafından dolaşıma sokulan ve DEVA Partisi'ne ait olduğu iddia edilen afişi sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdağ, 14 Mayıs seçimlerinin ardından 'Türkçülerin' Orta Asya'ya gönderileceği şeklinde ifadelerin yer aldığı afişi "Bilinçaltı böyle dışa vurur kendisini…" sözleriyle paylaştı.

Özdağ'a tepki, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'den geldi. Özdağ'ın paylaşımına çok sert tepki gösteren Ekmeni "Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız! Ya da öylesiniz!" ifadelerini kullandı.

Etiketler deva deva partisi ümit özdağ Mehmet Emin Ekmen
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