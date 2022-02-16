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İYİ Partili başkan Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

İYİ Partili başkan Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

İyi Parti Şarkışla İlçe Başkanı Turgay Şahin, ''Cumhurbaşkanına hareket'' suçlamasıyla tutuklandı.

İyi Parti Şarkışla İlçe Başkanı Turgay Şahin, sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanına hakarette bulunduğu gerekçesiyle geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Şahin çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahin’in 2019 yılında işlediği farklı bir suçtan dolayı ertelenmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.

İHA

Etiketler iyi parti erdoğana hakaret
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