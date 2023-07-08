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İYİ Parti'nin acı günü

İYİ Parti'nin acı günü
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap hayatını kaybetti.

Ölüm haberini Genel Başkan Meral Akşener, Twitter hesabından duyurdu.

Akşener, paylaşımında şunları kaydetti:

"Değerli kardeşim, Teşkilat Koordinatörümüz Süleyman Sırrı Özdolap’ı maalesef kaybettik… Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Etiketler iyi parti meral akşener süleyman sırrı özdolap
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