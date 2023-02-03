İYİ Parti'nin ''Kılıçdaroğlu'na muhalefeti'' devam ediyor

İYİ Parti’nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına "Sinsi muhalafeti" devam ediyor. "Bay Kemal"i şimdi de "Neredeyse Külliye’nin ajanı" yaptılar

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını istemeyen, ama bunu açık, açık ifade etmeyen İYİ Parti’nin, “Bay Kemal Blokajı" artarak devam ediyor.

Bu konuda adeta İYİ Parti sözcüsü gibi davranan Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, bugün de bir açıklama yaparak, şöyle dedi:

”İki tane belediye başkanının önerilmesi halinde biz buna hayır demeyeceğimizi söylüyoruz. Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu’na aynı mesafedeyiz."

Asıl bombayı ise Ümit Özlale’nin ekibinden, İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış patlattı. Yiğit Karakış, 2 saat önce şu tweeti attı:

"Kemal Bey'in adaylığına Ak Parti ve MHP'nin destek vermesi, İmamoğlu'na yargı engeli getirilmesi, saray medyasının 4 senedir yerden yere vurduğu Kemal Bey'i övmeye başlaması, saray anketçilerinin Kemal Bey'in farklı kazandığı anketler paylaşması... Sizce sebebi ne olabilir?"

Yani İYİ Parti yöneticisi Yiğit Karakış, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adeta Külliyenin ajanı olmakla suçlayıp, saray medyası tarafından desteklendiğini öne sürdü.

Görünen o ki, 13 Şubat yaklaştıkça, İYİ Parti içindeki bir ekip, Bay Kemal’i engelleme çalışmalarını arttıracak.

Şimdi zihinlerdeki soru şu:

"Meral Akşener bu blokajdan haberdar mı ? Haberdarsa, neden engellemiyor ?"