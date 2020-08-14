Jakuziden paylaşım yapan AK Partili isim hala görevde!

Şanlıurfa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç girdiği jakuzide keyif yaparken, “Ulan fakirler, oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif edeceğim de” dediği videonun sosyal medyada düşmesi sonrasında gelen tepkiler üzerine istifa ettiğini açıklamıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Twitter hesabından yaptığı açıklamada Saraç'ın, meclis üyeliği görevlerine devam ettiğini duyurdu.

“SARAÇ, PARALI MAKAMLARI BIRAKMIŞ DEĞİL”

Tanal, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı;

* Ağam (AK Parti) bizimle eğlenir! Jakuzi sefası yaparken “Lan fakirler! Beni rahatsız etmeyin” diyen Mehmet Salih Saraç, tepkinin dinmesi için formaliteden AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan ayrı ama parti ve belediye toplantılarında boy göstermeye devam ediyor.

* Fakirlerle alay eden M. Salih Saraç, Haliliye Belediye Meclisi’nde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde üye olarak görevlerine devam ediyor.

* Ayrıca Haliliye Belediye Başkan Vekililiği görevini yürütüyor. İlçe ve Büyükşehir Belediyesi’ndeki komisyonlarda görev yapıyor.

“AK Parti HALKTAN KOPTU”

AK Parti’nin Şanlıurfalılarla alay etmeye devam ettiğini belirten Tanal, şunları kaydetti:

* Makamdan makam beğen Saraç, gençlik kolları başkanlığından istifa etmiş olabilir, lakin AK Parti Urfa teşkilatındaki görevi sayesinde elde ettiği ‘paralı' makamları bırakmış değil.

* Eğer AK Parti samimi olsaydı Saraç belediye meclis üyeliklerinden de ayrılırdı, partiden ihraç edilirdi. Yani anlayacağınız AK Parti, Şanlıurfalılarla dalga geçmeye devam ediyor.

* Mevcut görevlerinden dolayı para alan Saraç, istediği zaman jakuzi sefası yapabilecek! Varsın hemşerilerim içme suyundan, elektrik hizmetinden mahrum kalsın, AK Parti’lileri ilgilendirmiyor ki, onların keyfi gıcır.

* Mehmet Salih Saraç, aslında AK Parti'nin aynasıdır. Bu yüzden Saraç'ı korudular, ihraç etmediler. AK Parti, halktan koptu. Önümüzdeki seçimde AK Parti'ye verilen her oy, jakuzi sefasının devamını isteme anlamına gelecektir.

AK Partili başkan jakuziden paylaştı: Lan fakirler!