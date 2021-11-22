  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret dahil 5 kritik konu var

Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret dahil 5 kritik konu var

Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret dahil 5 kritik konu var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Asgari ücretin de gündeme geleceği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar masada olacak. Kritik toplantıya ilişkin detayları CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı.

İşte Arda Erdoğan'ın açıklamaları:

"Ekonomiden, salgına kritik gündem başlıkları var. Salgın ile başlayalım. İllerden gelen verileri Sağlık Bakanı Koca kabinenin gündemine sunacak. Ayrınca yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okullardaki hazırlıkların kabinenin gündemine gelmesi bekleniyor. Okulların açılmasının salgının seyrine etkisi kabine toplantında ele alınacak.

MERKEZ BANKASININ FAİZ İNDİRİMİ
Ekonomide oldukça önemli bir başlık. Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirimi gelmişti, bu faiz indirimin ardından döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket oldu. Kurların piyasalara olan etkisinin minimum seviyeye düşürülebilmesi için atılacak adımlar kabine toplantısında ele alınacak. Fahiş fiyatlara ilişkin bilgilendirmeler de toplantının gündeminde olacak.

ASGARİ ÜCRET
Asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçi kesiminin talepleri var. Bu beklentiler ışığında atılabilecek adımlar ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadele bir başka başlık. Bilgilendirmeler hem İçişleri hem de Mili Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak.

MAHKUMLARIN KORONA İZNİ
Mahkumların korona izni bitecek mi diye soruluyordu. 30 Kasım'da sona erecek iznin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin bir formül masada var. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda hakkındaki değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklaması yapacak."

Etiketler kabine toplantısı recep tayyip erdoğan asgari ücret yüz yüze eğitim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şanlıurfa'da gergin gece! Lastik yakıp, yolu trafiğe kapattılar
Asgari ücrette kim, ne istiyor? Herkes bu rakamı konuşuyor
Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor mu?
Sibel Can sahnede servet taşıdı
Kılıçdaroğlu, davaları geri çeken Erdoğan'a çok sert yanıt
İzmir'de korkutan olay! 5 apartman tahliye edildi
Çiçeği burnunda ünlü çift ilk kez el ele görüntülendi
Biri bunu durdursun! Ekmeğe yeni zam yolda
Türkiye ile Rusya arasında harita krizi
Ünlü oyuncu, Masumlar Apartmanı'na veda ediyor