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Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet teklifi komisyondan eçti

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet teklifi komisyondan eçti

"Kadına Şiddet" ve Sağlıkta Şiddet" suçlarına yönelik cezaları arttıran kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Kadına Şiddet ve sağlıkta şiddete yönelik cezaları arttıran kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti Ankara milletvekili Lütfiye Selva Çam ve AK Parti milletvekillerinin imzasıyla verilen Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondan geçen teklife göre:

-  Takdir indiriminin nedenlerine sınırlama getiriliyor.
-  Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi hali suçun nitelikli halleri arasına alınıyor.
-  Kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde alt sınır dört aydan altı aya çıkarılıyor.
-  İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın üç yıl olan alt sınırı beş yıl hapse çıkarılıyor.
-  Kadına karşı eziyet suçunun işlenmesi halinde iki yıl olan alt sınır iki yıl altı aya çıkarılıyor.
-  Tehdit suçu mağdurunun kadın olması halinde altı ay olan ceza alt sınırı dokuz ay hapis cezasına çıkarılıyor.
-  Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınıyor.

 

Etiketler kadına şiddet sağlık çalışanlarına şiddet teklif yasa komisyon tbmm meclis
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