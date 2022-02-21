Kanal İstanbul davasında flaş gelişme!

Halkın Kurtuluş Partisi’nin Kanal İstanbul Projesi’nin yapımına karşı açtığı davada, İstanbul 10. İdare Mahkemesi keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına kararı verdi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Kanal İstanbul Projesi’nin yapımına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Raporu’nun iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada İstanbul 10. İdare Mahkemesi keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

Mahkeme, 16 Şubat 2022’de oy birliğiyle aldığı kararda; uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulmasını gerekli gördü. Mahkeme, yürütmenin durdurulması istemi hakkında, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra karar verilmesine hükmetti. Keşif ve bilirkişi incelemesi 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 09.00’da yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği Kanal İstanbul ÇED aporu’nun iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 27 Ocak 2020’de İdare Mahkemesi’ne hem parti adına hem de HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe adına iki ayrı başvuruda bulunmuştu. Bu kapsamda İstanbul İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçede, Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM’in çevre ile ilgili kararlarından bahsedilerek Kanal İstanbul Projesi’nin bu kararlara aykırı olduğu belirtilmişti.