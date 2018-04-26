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  4. 26 Nisan 2018 16:16

Karamollaoğlu, Meral Akşener ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti merkezinde ziyaret etti.

Karamollaoğlu, Meral Akşener ile görüştü
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti merkezinde ziyaret etti. Görüşme 17 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin açıklama yapıp yapmayacağına yönelik sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak." dedi.

Akşener, bugün yaptığı açıklamada adaylığını geri almayacağını söylemişti. Akşener, "Bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde yüz bin imza üzerinden adaylığını ilan etmiş bir kadın olarak, benim bu adaylığımı geri almam mümkün değildir. Ben nasıl başaracağıma inanarak ve her adımında kendini teraziye koyup tartarak yürüyen bir insansam, gerçekten milletimize güvenerek yola çıkmışsam aday olacak her arkadaşın buna riayet etmesinde fayda var. Ben 'adayım' diyorum, seçip seçmemek oraya gönderip göndermemek elbette de sizin kararınız olacak" demişti. 

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AA

temel karamollaoğlu , saadet partisi
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