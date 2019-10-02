Karamollaoğlu'ndan ''yüzde 50+1'' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Temel Karamollaoğlu, Yeni Ekonomi Programına ilişkin, "Ekonomimiz uçuşa geçmiş, havada da nereye ineceğini bilemiyor" dedi.

Karamollaoğlu, "Sayın bakan kimi ikna etmeye çalışıyor? İsraftan vazgeçmeniz gerekiyor. Üretim artmadan işsizlik oranı düşmez. Türkiye’nin ekonomide reforma değil anlayış değişikliğine ihtiyacı var. Kendileri gibi düşünmeyenlerin hepsi hain. Sizin karşınıza geçenler size düşman olduğu için değil sorunlarını çözemediğiniz için karşısınıza geçiyor. İnsanlar borçla ev, araba aldılar, hacca gittiler, düğüne gittiler. Borca dayalı bir ekonomi çökmeye mahkûmdur" diye konuştu.

50+1 BARAJI

Yüzde 50+1 tartışmalarına da değinen Karamollaoğlu, "Yüzde 40'ı fazla söylemişler, AK Parti yüzde 10 barajına muhtaç hale gelecek. Bir kişiye bütün yetkileri verirseniz halkın iradesini yansıtamazsınız" ifadesini kullandı.