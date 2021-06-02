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''Kendini Müslüman zanneden 3-5 çapulcu Atatürk’e zarar veremez''

''Kendini Müslüman zanneden 3-5 çapulcu Atatürk’e zarar veremez''

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Atatürk’e yapılan hakaretlere tepki göstererek "Kendini Müslüman zanneden 3-5 çapulcu Atatürk’e zarar veremez" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan hakaretlere tepki gösterdi. BTP lideri kendini Müslüman zanneden 3-5 çapulcunun Atatürk’e zarar veremeyeceğini belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Baş şu ifadeleri kullandı: “7 düvel birleşti Ata’mızı yenemedi de 3-5 tane kendini Müslüman zanneden çapulcu mu zarar verecek Atatürk’e? Hadi oradan!”

 “Türk Milleti ile Atatürk’ün Arasını Açamayacaklar”

 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Ayasofya’daki skandal konuşmanın ardından da şu açıklamayı yapmıştı:   “Ayasofya Cami imamları üzerinden denenen şeyin farkındayız! Bu ucuz oyunlarla Türk Milleti ile üzerinde özgürce ibadetimizi yaptığımız bu toprakları bize bırakan Atatürk’ümüzün arasını açamayacaksınız. O oyuncağı Prof. Dr. Haydar Baş elinizden aldı!”

 

Etiketler Hüseyin Baş btp Atatürk Atatürk'e hakaret
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