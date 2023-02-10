Kılıçdaroğlu, AFAD'ın 2,5 aylık AFAD raporunu açıkladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "resmi bir rapor" diyerek AFAD tarafından sadece 2,5 aylık AFAD'ın eksikliklerine ilişkin hazırlanan raporu yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından “Saat 22:00’de burada buluşalım.” açıklaması sonrası beklenen videoyu paylaştı.

Kılıçdaroğlu AFAD’ın eksikliklerini rapor halinde sunduğunu söyleyerek “AFAD kendi röntgenini çekmiş. Onurlu bürokratları bunları yazmış. Ben nasıl susayım. Siyaset üstü mü diyeyim, kader planı mı diyeyim? ” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu AFAD‘ın organizasyon eksikliği olduğunu söyleyerek “Sadece 2 buçuk ay önce Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bir deprem meydana geliyor. Görece küçük bir depremdi. AFAD trarafından bir rapor hazırlandı. Raporda koordinasyon hazırlanmadı, toplanma alanı yanlış seçildi, yardımlar geç geldi, çadır takibi yapamadık, görevli personelin takibi yapılmadı, koordinasyon oluşturulamadı, yemek dağıtımında sorun yaşandı, afet nakliye personeli 2 gün sonra geldi, düzgün bir zarar tespit raporu oluşturulmadı,” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

Hepimizin başı sağolsun. Saray siyasetinin bizi nereye getirdiğini resmi bir rapor üzerinden anlatacağım. Ben artık kolayı yapamam. Kırık cam parçaları üzerinden çıplak ayaklarımla yürümek zorundayım. Ben halkımın kavgasıyım. AFAD raporunun giriş cümlesinde Afet risklerinin çok yüksek olduğu ülkemizde meydana gelen benzer durumlarda afet yönetimine katkı sunmak amacıyla hazırlanmıştır.” deniyor.

Sadece 2 buçuk ay önce Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bir deprem meydana geliyor. Görece küçük bir depremdi. AFAD trarafından bir rapor hazırlandı. Raporda koordinasyon hazırlanmadı, toplanma alanı yanlış seçildi, yardımlar geç geldi, çadır takibi yapamadık, görevli personelin takibi yapılmadı, koordinasyon oluşturulamadı, yemek dağıtımında sorun yaşandı, afet nakliye personeli 2 gün sonra geldi, düzgün bir zarar tespit raporu oluşturulmadı, öğretmen ve imamlardan ekip kuruldu diyor.

AFAD kendi röntgenini çekmiş. Onurlu bürokratları bunları yazmış. Ben nasıl susayım. Siyaset üstü mü diyeyim, kader planı mı diyeyim? Deprem çok büyüktü ama depremden çok büyük olan koordinasyonluktu. Oluşan can kaybımızın büyüklüğü yetersizliktendir. Erdoğan seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz bizim de kader planımızda bu varmış.