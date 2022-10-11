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Kılıçdaroğlu anayasa tartışmalarına son noktayı koydu

Kılıçdaroğlu anayasa tartışmalarına son noktayı koydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, New York'un Manhattan bölgesinden bir paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD temaslarını sürdürüyor. Son olarak New York'un Manhattan bölgesinden bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiride bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Duydum ki, birileri senin siyasal rehinen kalsın diye benim yaptığım öneriyi yine kabul etmemiş, yan çizmişsin. Anayasayla aileyi korumaktan bahsetmişsin. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, EKONOMİST ACEMOĞLU VE BAZI İSİMLERLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında ekonomist Daron Acemoğlu ve bazı isimlerle bir araya gelmişti.

Kılıçdaroğlu, ABD'nin Boston kentindeki görüşmelerine ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomist Daron Acemoğlu, Canan Dağdeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil ve Bilge Yıldız ile Türkiye'yi konuştuklarını belirtmişti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretine Boston ve Washington kentlerinde devam edecek.

Etiketler KILIÇDAROĞLU Kemal Kılıçdaroğlu
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