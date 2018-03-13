Kılıçdaroğlu: Birisi seçim birisi baraj derdinde

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim ittifakı teklifinin Meclis'te kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin ''Bu teklif aynı zamanda sopalı bir seçim hazırlığıdır. Herhangi birisi polisi jandarmayı çağırabilir. Baktı ki orada CHP'nin oyları önde gelin burada hile yapılıyor polis basacak. Sopalı seçim yapmak istiyorlar'' dedi.



İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şeker fabrikalarını özelleştirmek istiyorlar. Özelleştirseler dahi CHP iktidarında onları alıp köylüye yeniden vereceğiz.

Gökhan Açıkkollu'nun işkence ile öldürüldüğünü söylemiştirm. İstanbul Başsavcılığı açıklama yaptı, işkence görmemiştir dedi. Avukat diyor ki en az 15 kişiyi gördüm, işkence yapılıyordu... Sen savcı olarak bu avukatı çağırıp niye sormuyorsun?

Benim görevim cumhuriyet savcılarını korumak, saray savcılarına karşı çıkmak. Köprüde askerlerin boğazını kestiler. Onların da yargı önüne çıkması lazım. Bana söz verdiler, Bahçeli de Erdoğan da söz verdi, Bİnali Yıldırım da söz verdi. Biz onu soruşturacağız dediler.

Tam tersini yaptılar, bir kanun hükmünde kararname ile bunlar hakkında tahkikat yapılmaz diye karar çıkardılar. Bir asker linç edilecek, sen linç edenleri koruyacaksın. Gökhan Açıkkollu'nun otopsi raporlarını neden açıklamıyorlar. Madem işkence yapılmadı bütün dünya öğrensin. Ortada bir suç varsa yargılayıp hapse atarsın. İşkence ne demek? Bunun adı vicdansızlık, ahlaksızlıktır.

Medya özgürlüğü bütün demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Gazeteci ne görüyorsa onu yazacaktır. Gazeteci gücü denetleyecektir. 20 Temmuz darbesinden sonra Binali Yıldırım beni ziyarete geldi. Ortada bazı laflar var, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerine operasyon yapılacak diye, öyle bir şey yok dediler. Operasyon yapıldı, gazeteciler hapse atıldı. Akın Atalay yurtdışındaydı. Arandığını duyunca hemen Türkiye'ye geldi. Kaçacak diye gözaltına aldılar ve hala bekliyor.

Meclis'i bombalayanlarla gazetecilere aynı ceza veriliyor. Ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet. Birisinin altında uçak var bombalar var. Gazetecinin elinde kalem var. Birisine bir şey yapmış mı? Neden kalemi tuttun neden hükümeti eleştirdin. Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç kimi öldürdü? Ellerinde bomba mı vardı? Biz görüşü ne olursa olsun bütün gazetecilerin serbest bırakılmasını isteriz.

Bugün bir köşe yazarına yazmayacaksın diye emir geliyor ve o köşe yazarı siyasi yazı yazamıyor. Neden saray rahatsız olmuş. Sözüm söz ben seni daha çok rahatsız edeceğim.

Sağlıkta reformun tamamı yalan. Evde musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi ödüyorsun, Hastaneye gittiğinde 9 çeşit vergi ödüyorsun. Acil servise gidince bu paralar ödenmiyordu. Millet ödememek için acile gitmeye başladı. Para yok, acile gidiyor insanlar. SGK'da 30 milyar açık var. Ben mi batırdım sen mi batırdın? Açık söyleyeyim sen batırdın.

İTTİFAK YASASI

Oyumuzu artırmadan milletvekili sayısını nasıl artırırız. Birisi seçim birisi baraj derdinde yan yana geldiler. Biz bir seçim hileleri kanunu hazırlayalım. Bunu da Meclis'in görev yapmadığı pazartesi gününe denk getirelim dediler. Milletten kaçırıyorlar. İttifak yapacaklarmış, yaparlar ittifak. Biz ittifaka karşı değiliz. Bunun yolu açılabilir. Ama parlamentodan bakan seçmiyorsanız, işlevini sıfırlamışsanız... Bu modelde ittifaka hiç gerek yok. Ama yasayı çıkardılar. Haksız temsil artıyor, milli irade gasp ediliyor. Baraj fiilen artarak devam ediyor. Kaldırın dedik... 12 Eylül darbecileri getirmişti, 20 Temmuz darbecileri savunuyor. Yüzde 1 alan partinin başkanı gelsin Meclis'e. İki baraj getiriyorlar biri yüzde 10 diğeri yüzde 51.

Seçim ittifakı resmen kabul edildi !

''SOPALI SEÇİM YAPMAK İSTİYORLAR''

Mühürsüz oy pusulaları geçerli hale geliyor. Referandumda kullanılan mühürsüz oy pusulaları geçersizdir şimdi geçerli hale getiriyoruz. Bu teklif aynı zamanda sopalı bir seçim hazırlığıdır. Herhangi birisi polisi jandarmayı çağırabilir. Baktı ki orada CHP'nin oyları önde gelin burada hile yapılıyor polis basacak. Sopalı seçim yapmak istiyorlar.

Buradan bütün milletime sesleniyorum masa başında milletvekili sayılarını artıracağız diye yola çıkanları sandığa gömeceğiz. Bütün sandıklara sahip çıkacağız. Bütün sandıklarda bizim arkadaşlarımız olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar 2019'a o zatı oradan aşağı indireceğiz sözüm sözdür. Seçimi hileli yollarla kazanacaklarını sanıyorlar. İster valin, kaymakamın, muhtarın olsun, kim olursa olsun sel gibi akacağız, sandıklarda kazanacağız.

''NİŞASTA BAZLI ŞEKERİ KİM KULLANIYORSA ONUN ÜRÜNLERİNİ ALMAYIN''

Nişasta bazlı şekeri kim kullanıyorsa onun ürünlerini satın almayın şeker pancarından kim şeker üretip kullanıyorsa o ürünleri alacağız.

MÜTEAHHİTLERE SESLENDİ

26 ülkeden et ithal ediyoruz. Getirdiğiniz etler besmelesizdir demiştim. Sırbistan'dan alıyoruz ama Müslüman kesiminden alıyoruz diyorlar. Rusya'nın Fransa'nın hangi kesiminden alıyorsunuz? Götür sarayda bunları ye kardeşim. Herkes sokağa döküleceğiz diyor ama müteahhitler konfederasyonu başkanı kilogram fiyatı 3 liraya doğru yaklaşan demir çelik üretimindeki fahiş fiyat artışları artık canına tak etti. Bıçak kemiğe dayandı binlerce müteahhit sokağa dökülecek. Kadınlar öğrenciler yürüyor biber gazı yiyorlar hadi müteahhit kardeşlerim biber gazı hayırlı olsun sizler de bir sokağa çıkın bakalım.''