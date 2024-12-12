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Kılıçdaroğlu CHP'yi bıraktı

Kılıçdaroğlu CHP'yi bıraktı
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ilk X hesabı açtığında takip ettiği CHP ve CHP Kadın Kolları'nı takipten çıktı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 2023 Genel Seçim döneminde, Cumhurbaşkanı adayı olan eşini desteklemek için X hesabı açmıştı.

O dönem, CHP, CHP Kadın Kolları ve eşi Kemal Kılıçdaroğlu’nu takip eden Selvi Kılıçdaroğlu’ndan yeni bir hamle geldi. Uzun bir süredir tweet paylaşımı yapmayan Selvi Kılıçdaroğlu, CHP ve CHP Kadın Kolları’nı takip etmeyi bıraktı.

Eşi Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği olağan kurultayın ardından CHP ve CHP Kadın Kolları hesabını takipten çıkan Selvi Kılıçdaroğlu, şimdi sadece eşini takip ediyor.

Etiketler selvi kılıçdaroğlu CHP kemal kılıçdaroğlu
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