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  4. 03 Temmuz 2017 16:51

Kılıçdaroğlu: ''Dikta yönetimiyle karşı karşıyayız''

Adalet yürüyüşünün 19. gününde Kartepe'de CHP Parti Meclisi'ni toplayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada çok sert ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu: ''Dikta yönetimiyle karşı karşıyayız''
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı adalet yürüyüşünün 19. gününde Kartepe Uzunçiftlik'te Parti Meclisi'nin topladı.

Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi’nde, “Bütün dünya duysun, bütün dünya, biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Kendi ülkemizde demokrasi istiyoruz, özgürlük istiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde insan olmaz. İnsanca yaşamak için adalet istiyoruz” dediği öğrenildi.

Türkiye’da bugün yaşananların ’20 Temmuz darbesi sonucu ortayu çıktığını’ söyleyen Kılıçdaroğlu, suçluların yargılanmadığı, masum insanların yargılanıp hapsedildiği bir sürecin yaşandığını söyledi. Kılıçdaroğlu PM'ye sunulan Merkez Yönetim Kurulu raporuna, Adalet Yürüşü'ne ilişkin bir sunuş da yazdı. Sunuşta “adaleti mumla arıyoruz’ diyen CHP Lideri, yapılan Adalet yürüyüşünün hiçbir siyasi parti ya da hareketle ilişkisi olmadığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü’nün amacını şöyle özetledi; “Taşeron işçileri, emekliler, köylüler, işçiler, memurlar herkes için adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde insan olmaz. İnsanca yaşamak için adalet istiyoruz”

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