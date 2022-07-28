Kılıçdaroğlu: Elinizi vicdanınıza koyup sandığa oyunuzu öyle atın

Ağrı'da konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "CHP'ye mi verirsin başka bir partiye mi bilmiyorum ama tek istediğim elinizi vicdanınıza koyup sandığa oyunuzu öyle atın" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iş insanlarıyla toplantı yaptı.

Siyasetçilerin Ağrı'nın sorunlarıyla ilgilenmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sorunları aşabilir miyiz, bilemiyorum. Size bağlı sorunları aşmak, bana bağlı değil. Siz sorunları aşma konusunda irade ortaya koyarsanız, siyaseti halk için yapanları seçerseniz, siyasetçi olup da cebini dolduranlar için oy vermeyip cebini doldurmayanı seçerseniz bu sorunların tamamı çözülür" diye konuştu.

'BU BÖLGE İÇİN ÖZEL BİR YASANIN ÇIKMASI LAZIM'

Ağrı'da kişi başına gelirin düştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, "2008'de Ağrı'da kişi başına gelir 3 bin 62 dolar. 2022, aradan geçmiş 12 yıl, 3 bin 34 dolar. Niçin düşüyor, üretim yok, istihdam alanı yok. Sınır ticareti önemli. Gerekli önemler alınarak sınır ticaretinin güvenli hale getirilmesi lazım. Çünkü sınır ticareti hem bize hem de İran'a kazandırır" dedi.

Tarım ve hayvancılıkla ilgili olarak bölge için özel yasa çıkarılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Nasıl aşılır? Öyle ya eleştirmek kolay. Bir havza bazlı plan yapılması lazım. Yani Erzurum'dan başlayıp Kars'ı, Ardahan'ı, Iğdır'ı da içine alan bu bölgenin tarım, hayvancılık konusunda temel bir bölgeye dönüştürülmesi ve bu bölge için özel bir yasanın çıkması lazım. Ucuz kredi verilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'ÇİFTÇİNİN DEVLETTTEN ALACAĞI 273 MİLYAR LİRA'

Çiftçiye her yıl milli gelirin yüzde 1'i kadar destek verilmesinin kanunen zorunlu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Çiftçiye ucuz mazot verilecek. Toprak analizleri yapılacak, hangi ürünün ekilmesi gerektiği konusunda çaba harcanacak. Kırsalda nüfus azalıyor. Kırsalda çalışan gençler ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Tarım Kanunu'na çiftçiye en az milli gelirin yüzde 1'i oranında destek verilmesi lazım. Bugüne kadar bu destek hiç yüzde 1 oranında verilmedi. Çiftçinin devletten alacağı rakamı çıkardık, 273 milyar lira. Bu verilmedi, verilmiyor da hala. Çiftçinin üretim araçlarının haczedilmemesi lazım."

'HAKSIZLIK YAPANA OY VERİLİR Mİ?'

Seçmenlerden vicdanlarıyla oy vermesini isteyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sizden bir şey istiyorum: Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Başka bir şey istemiyorum. CHP'ye mi verirsin başka bir partiye mi bilmiyorum ama tek istediğim elinizi vicdanınıza koyup sandığa oyunuzu öyle atın. Elinizi vicdanınıza koyun, kim bu ülke için çalışıyor, kim fakirin fukaranın hakkını savunuyor, kim haksızlığa uğrayan kişinin hakkını savunuyor, düşünün ya kim bu. Oyunuzu ona verin. Devletin dini adaletse haksızlığı yapana oy verilir mi? 20 yıldır memleketin hangi halde olduğunu ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Siyasete giren adam siyasetle zenginleşemez arkadaşlar. Siyasete giren kişinin siyasette zenginleşme şansı yoktur, olamaz. Ama birileri siyasete girip han, hamam sahibi oluyorsa bırakın Türkiye'yi Amerika'da mallar, mülkler ediniyorsa bu sizin paranızdır, alın terinizdir."

'KİMSENİN KİMLİĞİNİ SORGULAMAYALIM'

Kimlik ve inancın siyaset konusu olmaması gerektiğin belirten Kılıçdaroğlu, "Kucaklaşmamız, helalleşmemiz lazım. Artık kavgadan bıkmadık mı? Kimsenin kimliğini sorgulamayalım. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insan, biz soruyoruz senin kimliğin ne? Sana ne kardeşim ya. Benim kimliğimi tercih etme hakkım zaten yok ki. O zaman kimlik siyaset konusu olmaz. İnanç siyaset konusu olmaz. Yaşam tarzı siyaset konusu olmaz. Bu ovalar ekilmiyorsa niye ekilmiyor, işte o siyaset konusudur" dedi.