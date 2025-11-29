  1. Anasayfa
  4. Kılıçdaroğlu iktidara yakın gazeteye konuştu; ''hodri meydan'' dedi!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine konuştu. Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştirilere ''Hodri meydan, kuru gürültüye gerek yok'' diyerek yanıt verdi.

Kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP'nin başına geçeceği iddia edilen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisini eleştirenlere "Hodri meydan, kuru gürültüye gerek yok" yanıtını verdi.

CHP'nin 3 gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı'na katılmayan Kılıçdaroğlu, iktidara yakın Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu. 

"HODRİ MEYDAN"

Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır. Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır. Hodri meydan! Sahte hesaplarla organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Ben doğruları söyledim; eğer bir itirazları varsa gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Kuru gürültüye gerek yok" dedi.

"TEHDİTLERDEN, LİNÇLERDEN KORKSAYDIM DEFALARCA GERİ ADIM ATARDIM"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: 

"Tehditlerden ve linçlerden korkup geri adım atacak bir siyasetçi olsaydım; Artvin Şavşat'ta uzun namlulu silahlarla suikasta uğrayıp kucağımda şehit verdiğimde, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde bizi diri diri yakmak istediklerinde, önüme kurşun atıldığında ve defalarca kez saldırılara uğradığımda geri adım atardım.

Yetimin, garip ve gurebanın hakkını savunmak hepimizin olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 25.5 milyon oy almış biri olarak en çok benim görevim. Söylediklerimin kıymeti anlaşılacaktır. Ahlaki bir sarsıntı var, sosyal medya da bunun bir yansıması.

"HAKARET EDENLERİN DÜŞTÜĞÜ DURUMA ÜZÜLÜYORUM"

Siyasetçiler eleştiriye açık olmalı, eleştiriye de tahammül etmeli. Ben de eleştiriye açığım ama hakaret etmek başka bir durum. Sosyal medyadaki hakaretleri görünce, kendimden çok hakaret edenlerin düştüğü duruma üzülüyorum açıkçası. Bana saldıranların büyük çoğunluğu, partimizin bütünlüğünü bozmak için trol hesaplar üzerinden çalışan ve karanlık odakların uzantısı hâline gelmiş çevrelerdir.

"CHP DERHAL ARINMALI"

Çıksınlar, söylediklerimin neresinin yanlış olduğunu millete açıklasınlar. Hodri meydan! Sahte hesaplarla ve organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Ben doğruları söyledim; eğer bir itirazları varsa, gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Hamasete ve kuru gürültüye gerek yok. Videoda da belirttiğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılmaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.

Yolsuzluk ve rüşvet sarmalı zehirlidir. Bu sorunun tek muhatabı da CHP değildir. Yıllarca söyledim; biz hesap vermekten korkmayız ama hesap sormasını da biliriz.

İktidar, CHP'nin yolsuzluk iddialarının üstüne tabii ki gidebilir ama kendi belediyeleri, bürokratları ve kendisi de bu alanda hesap vermek zorundadır. Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır. Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır. Başka türlü millet düze çıkamaz. Videoda da belirttiğim gibi, siyasetçi halka hesap verir, halka hesap sormaz. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur."

Sabah Gazetesi

