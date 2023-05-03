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Kılıçdaroğlu reklamı yine 12'den vurdu

Kılıçdaroğlu reklamı yine 12'den vurdu
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CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'un ''hızlı internet'' vaadi internette bağlantı sorunu nedeniyle donan videolarda yayınlandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun internetteki reklam kampanyaları dikkat çekmeye devam ediyor. 

İnternet bağlantısı nedeniyle donan videolara Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘hızlı internet vaadi’ reklam verildi: 

“14 Mayıs’tan sonra hızlı internete sahip olmak artık lüks olmayacak.”

İşte o reklam:

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu chp reklam internet
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