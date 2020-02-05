Kılıçdaroğlu: ''Şam ile görüşmeye hayır''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriye’de gerçekleşen saldırının ardından 7 asker ve bir sivilin şehit olmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede Şam ile görüşmenin şu anda doğru olmayacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Bu aşamada Türkiye’ye verilen ciddi bir zarar var. Üstelik koordinatların verildiği de söyleniyor. Bunlara rağmen eğer Türkiye’ye yönelik bir saldırı var ki. Şehitlerimiz var bu sıradan bir olay değil” ifadelerini kullandı.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya’nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı 5 maddelik önerinin hayata geçmemesinin Türkiye’ye ciddi hasarlar vereceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye’nin başı belaya girecek. Türkiye başını beladan kurtaramaz; yani Rusya’dan uzaklaşıp Amerika’ya yaklaşmak Türkiye’nin sorununu çözmüyor ki. Ya da Amerika’dan uzaklaşıp Rusya’ya yanaşmak yine Türkiye’nin sorununu çözmüyor. Türkiye’nin sorununu çözecek olan Türkiye’nin kendisi uluslararası saygınlığı ve uluslararası kuruluşlarla yapacağı iş birliği Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler'le işbirliği yapmalı daha tepeden bakabilmeli.”

“BU AŞAMADA ŞAM İLE GÖRÜŞMEYE HAYIR”

Esad rejiminin saldırısı sonrası 7 asker ve bir sivilin şehit olmasının affedilemez bir olay olduğunu vurgulayan Kılıçdaorğlu, Şam ile görüşmenin bu şamada olmaması gerektiğini belirterek, “Bu aşamada Türkiye’ye verilen ciddi bir zarar var. Üstelik koordinatların verildiği de söyleniyor. Bunlara rağmen eğer Türkiye’ye yönelik bir saldırı var ki. Şehitlerimiz var bu sıradan bir olay değil. Bu affedilecek bir olay değil” dedi.

AKŞENER’İN KAPALI OTURUM ÇAĞRISINA YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İdlib’deki sorunun görüşülmesi için yaptığı kapalı oturum çağrısının makul bir öneri olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son derece makul bir öneri gerçekten de kapalı oturumda Suriye gerçekleri bütün ayrıntılarıyla oturulup konuşulmalı. Grup konuşmamda da söyledim Dışişleri Bakanlığı’nı tümüyle devre dışı bırakarak Türkiye’nin dış politikasını yönetirseniz başınız beladan kurtulamaz. Şu anda Dışişleri Bakanlığı tamamen devre dışı saraydan yönetiliyor. Saraydakilerin dış politika bilgisi de deneyimi de birikimi de sıfır.”