Kılıçdaroğlu TRT'nin ATV'ye yaptığı kıyağı belgeleriyle açıkladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''15 Temmuz'dan sonra bizi TRT'ye davet ettiler röportaj yaptılar. 15 Temmuz geçti TRT eski TRT'ye döndü. 1 gün bile CHP'nin doğru dürüst haberleri verilmiş değildir. TRT halkındır, halkın kalmalı'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

''19 Mayıs'ın 100. yılındayız. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en önemli adımın atıldığı tarih. 19 Mayıs kaderimizi kendi ellerimizle belirlemenin tarihidir, emperyalizme ve işbirlikçilerine boyun eğmemenin tarihidir, esareti reddeden bir milletin hakkına bağımsızlığına sahip çıkmanın azminin tarihidir, ulusu cumhuriyeti ve özgürlüğe kavuşturan direnişin tarihidir. 100 önce büyük bir azim ve kararlılıkla yola çıkıldı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi ile taçlandırma göreviyle görevliyiz. Bugün ülkemiz demokrasimiz ve anayasal kurumlarımız çağın gerisine düşmüş olabilir, güçler ayrılığı ortadan kalkmış olabilir, hayatın her alanındaki kötüye gidişe ses yükselten bütün yurttaşlar baskı ve zulümle karşı karşıya gelmiş olabilir. Bütün baskılara rağmen sarayda oturmalarına rağmen bize ve bu ülkenin yurttaşlarına gerçek anlamda demokrasiyi getirme sorumluluğu yüklenmiştir.

''15 TEMMUZ GEÇTİ TRT ESKİ TRT'YE DÖNDÜ''

Aramızda TRT çalışanları var. Devletin kamu hizmeti yaptığı görevlilerden birisi de TRT aracılığıyla yapılır. TRT'yi siyasetçi olarak da hiçbir siyasi partiye katılmayan ama haberleri doğru izlemek isteyen her vatandaş da doğru haber almak ister. TRT'nin kuruluşunda da bunlar vardır. TRT bu görevi yaparken kendi yasası var anayasası var. Anayasa haberler doğru verilecektir diyor. TRT için söylüyor bunu. TRT maalesef bu görevini büyük ölçüde yitirmiş durumda. 15 Temmuz'dan sonra yaşadığımız o büyük olaydan sonra darbe girişiminden sonra Türkiye'nin geleceği için sarayda bir toplantı yapılmıştı ve ben katılmıştım. Yargı bağımsızlığını sağlamak zorundayız devletin kurumları yansız olmak zorundadır demiştim. TRT herkese eşit mesafede olması lazım dedim hiç olmadı dedim. 15 Temmuz'dan sonra bizi TRT'ye davet ettiler röportaj yaptılar. Erdoğan bu olmaz dedi. 15 Temmuz geçti TRT eski TRT'ye döndü. 1 gün bile CHP'nin doğru dürüst haberleri verilmiş değildir. TRT halkındır halkın kalmalı. İstihdam fazlası personel var diyorlar. 169 kişinin bu şekilde TRT'den uzaklaştırılması hedefleniyor. İhtiyaç fazlası olan ödüllü sanatçılar var muhabirler var... Niye gönderiyorlar bunları? TRT, havuz medyasının da sponsorluğunu yapıyor.

''SANATÇILARI SPİKERLERİ SÜRMEK AKLIN MANTIĞIN ALACAĞI ŞEY DEĞİL''

TRT'nin iki istasyonundan A Haber'e Sabah'a Atv'ye ayrıcalık sağlanıyor. Protokol yapılmamış. Niye yapılmıyor? 169 kişiyi gönderirsek bunların hiçbirisi ortaya çıkmaz. Bütün imkanları havuz medyasına aktarıyorlar. Havuz medyasının ne televizyonları izleniyor ne gazeteleri okunuyor. Sanatçıları spikerleri sürmek aklın mantığın alacağı şey değil. Ramazan ayındayız. Güzelliklerin olması gereken bir aydayız.

''SİZ ŞEHİTLERİN AŞINA İŞİNE ONLARIN PARALARINA BİLE GÖZ DİKTİNİZ''

15 Temmuz'dan sonra pek çok kişi hayatını kaybetti şehitlerimiz vardı. Onlar için vakıf kurulacaktı. Eski parayla 300 trilyon liradan fazla para toplandı. Siz şehitlerin aşına işine onların paralarına bile göz diktiniz. Hangi Müslümanlıktan söz ediyorsunuz?

''İŞSİZLİĞİ YARATANLAR DA MI DIŞ GÜÇLER?''

İşsizliği yaratanlar da mı dış güçler? Sosyete damadı ekonominin başına getirmişler. Adam ekonominin E'sinden bile anlamıyor.

''ACI OLAN TÜRKİYE'NİN SAVRULMASI''

Bilmiyorlar yönetemiyorlar. Acı olan Türkiye'nin savrulması. İşsizlerin sorunlarını anlamak çok kolay değildir. Onların içinde bulunduğu ruh halini anlamak kolay değildir. İşsiz birisinin akşam eve gittiği zaman ekmek götürememesi ne demektir? Kendisini yakan işsizler var. Bir insan kendisini niye yakar?

''İŞSİZLİK BÜTÜN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIN BAŞLANGICIDIR''

İşsizlik kendi geleceğini yurtdışında aramaktır, bütün kötü alışkanlıkların başlangıcıdır, geçimsizliktir. Ahlakın çökmesidir işsizlik. İşsizlik açlıktır yoksulluktur. İşsizlik yuva kuramamaktır. Sosyete damat ve onun kibir abidesi kayınpederi bunların tümünü bilmiyorlar biliyorlar da bilmiyorlar. İşsizlik sorununu bunlar çözemezler. Türkiye'yi üretimden kopardılar. Bitlis'teki sigara fabrikasını bile kapattılar. Ne istiyordunuz o işçilerden? Üretimden koparırsanız işsizlik olur. Dışarıdan malı getir piyasa ver; 'Biz geçiniyoruz.' Nereye kadar? Çiftçi o da perişan. Binlerce çiftçi artık üretmiyor. Büyük kentlerin varoşlarına gidiyor. İstişare yapmıyorlar. Devlette liyakatı bitirdiler.



''GÖNÜL İSTERDİ Kİ BUNU TOBB YAPSIN''

Uyarı yapanlar var. Mesela TÜSİAD. Gönül isterdi ki bunu TOBB yapsın. Sorumluluk sahibi var TÜSİAD. TÜSİAD'ın açıklamalarından kim rahatsız oluyor? Neden bu iş adamları bu itirazları yapıyorlar? 'Tamam TOBB TESK'i susturuyorum.' Devleti yöneten kişi 'Ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunları da teşhir ederim. Şunu bilin ki bunun hesabını sormasını da bilirim' diyor. Kimin hesabını soruyorsun sen? 8 milyon işsiz bekliyor hala bunu görmüyor musun sen? Yargı bağımsızlığını yok ettin.

''ALLAH KİMSEYİ KİBİRLİ YAPMASIN''

Kibir abidesi dediğim zaman bazı çevreler bu kadar da sert eleştiri olur mu demişlerdir. Bunu inanarak söylemiştim. Her şey benden çıkar anlamına gelir. Allah kimseyi kibirli yapmasın.Devleti yönetenlerin bütün insanlara eşit davranması lazım. Bir toplantıda 'Herkesin midesini doyurduk. Ama neticede durum böyle. Karnını doyuruyorsunuz yine de oy vermiyor' diyor. Millet akıllı.

''ASIL 80 MİLYON SENİ DOYURUYOR BUNUN FARKINDA MISIN?''

Kimin parasıyla kimi doyuruyorsun? Kendi cebinden mi veriyorsun? Hayır. Benden vergi alacaksın aldığın vergiyle fakir fukaraya 5-10 kuruş bir şey vereceksin karnını doyurdum diyeceksin kimin parasıyla doyuruyorsun? Asıl o 80 milyon seni doyuruyor sen bunun farkında mısın? Onlar senin karnını doyuruyorlar. Rüyanda görmediğin maaşı veriyorlar sana. 80 milyon senin karnını doyuruyor. 80 milyon sana çalışıyor.

''SİZİN YATACAK YERİNİZ VAR MI?''

Verdikleri oy fazla bile. Sen o oyların hiçbirisi helal etmiyorsun. 8 milyondan fazla işsiz var. Sen bu işsizlerin durumunu düşündün mü? Bu ülkenin fakir fukarası vergi öder. Bu beyler vergi ödememek için gittiler Man Adası'nda 1 sterlinlik şirket kurdular. Sizin yatacak yeriniz var mı? Asgari ücretle artık geçinilmiyor. Kalbi olan bir adam vicdanı olan bir adam farklı görür. Kul hakkı yiyen bir adam halktan kopuk bir adam bunları göremez.''