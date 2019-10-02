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  4. 02 Ekim 2019 19:48

Kılıçdaroğlu: ''Ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür''

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocukları için mücadele eden 'Harbiyeli Annelere' Meclis kapılarının kapatılmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu: ''Ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür''
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, müebbet hapis alan ve kaybolan çocukları için mücadele veren 'Harbiyeli Annelere' TBMM kapılarının kapatılmasına tepki gösterdi. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama şöyle oldu:

TBMM’nin kapıları bugün adalet arayan “Harbiyeli Anneleri”ne kapatıldı! Anneleri; Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri, askeri öğrencilerin anneleri diye ayırmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür.

TBMM Saray’ın değil, annelerin, milletin sesi olmalıdır!

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