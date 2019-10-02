Kılıçdaroğlu: ''Ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, müebbet hapis alan ve kaybolan çocukları için mücadele veren 'Harbiyeli Annelere' TBMM kapılarının kapatılmasına tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama şöyle oldu:

TBMM’nin kapıları bugün adalet arayan “Harbiyeli Anneleri”ne kapatıldı! Anneleri; Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri, askeri öğrencilerin anneleri diye ayırmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür.

TBMM Saray’ın değil, annelerin, milletin sesi olmalıdır!