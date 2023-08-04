Kılıçdaroğlu yerel seçim için kolları sıvadı! İlk durağı 61 oy aldığı ilçe olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmalarına başlıyor. CHP lideri ilk olarak 61 oy aldıkları Erzincan'ın Tercan ilçesine ziyarette bulunacak.

Son seçimlerde hem cumhurbaşkanlığı seçimi kaybeden hem de TBMM'de çoğunluğu elde edemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim için kolları sıvadı. Çalışmalara Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile birlikte bu kentten başlayacak Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı, son yerel seçimde CHP'nin 61 oy aldığı Tercan ilçesi olacak.

PARTİ, "DEĞİŞİM" TARTIŞMALARIYLA KAYNIYOR

Seçim sonrası istifa çağrılarına kulağını tıkayan Kılıçdaroğlu, başta "Evladım" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlerin başkaldırısıyla karşılaştı. Değişim rüzgarları estiren büyük bir grup parti içinde de hareketli günlerin yaşanmasına neden oldu. Kılıçdaroğlu'na karşı olan isimlerin yaptığı gizli online bir toplantıya ait görüntüler de ifşa olmuştu. Kılıçdaroğlu bunun üzerine "Etik bulmuyorum" demişti.

EV SAHİBİ SARIGÜL DUYURDU

CHP liderinin Erzurum'a gideceği haberini ise renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sarıgül duyurdu. Sarıgül sosyal medya paylaşımında "İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nu CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında ziyaret ettim. Can Erzincan'ı konuştuk. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Ağustos'ta gerçekleşecek Erzincan ziyaretini ve Türkiye'nin sorunlarını değerlendirdiğimiz çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.