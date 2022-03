Kılıçdaroğlu'na traktör konvoyuyla karşılama! Mazot zamlarını protesto ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'ya gitti. Kılıçdaroğlu'nu akaryakıt istasyonunda traktörleriyle karşılayan çiftçiler, mazot fiyatlarındaki artışı protesto etti. Kılıçdaroğlu ise ''İnşallah sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimizde bu sorunları çözeceğim'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da "Çiftçi ve Muhtarlar Buluşması"na katıldı. Alaşehir ilçesi girişinde çiftçiler tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu ilginç bir protesto ile karşılandı. Bir akaryakıt istasyonu önünde onlarca traktörle konvoy oluşturan çiftçiler, korna çalarak yüksek mazot fiyatlarını protesto etti.

ÇİFTÇİLERİ DİNLEDİ

Traktördeki bir çiftçi, "Bakın şu milletin haline! 23 liraya mazot mu olur depo boş" diyerek isyan etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise mazot alan ve yüksek maliyetlere tepki gösteren çiftçileri dinledi.

ÜZÜM FİYATLARINI DA PROTESTO ETTİLER

Kılıçdaroğlu, daha sonra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa ve İzmir ilçe belediye başkanları ile milletvekilleri eşlik etti. Belediye binası önünde üzerinde "Üzümcü öldü" yazılı tabut ve üzüm fiyatları ile hayat pahalılığını gösteren kıyaslamaların yapıldığı pankartlar yer aldı.





"İKTİDAR OLDUĞUMUZDA BU SORUNLARI ÇÖZECEĞİM"

CHP lideri ziyaret sonrası belediye önünde toplanan yurttaşlara seslendi. "Halkın Umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu güzel insanların çözülmesi gereken dertleri var. Bu sorunları dillendirmek için geldim. İnşallah sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimizde bu sorunları çözeceğim. Daha önce burada üzüm mitingi yapmıştık. 'Kilosu 2 dolar olmalı' demiştim. Yaptılar, şimdi 1 dolara düşürdüler. Yine ellerim yakalarında olacak, üzümün kilosu 2 dolar olacak. Hiç endişe etmeyin, bunun kavgasını vereceğim. Bunun mücadelesini vereceğim. Sizin hakkınız, hukukunuz için vereceğim. Siz çalışıyorsunuz, alın teri döküyorsunuz, üretiyorsunuz; kazanmanız lazım. Mazotun fiyatı bilmem nereye çıkmış. Rakamları vermeyeyim her gün değişiyor. Gübrenin, ilacın fiyatın bilmem nereye çıkmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünü çok daha iyi hissediyoruz bugünlerde. 'Köylü milletin efendisidir' demiş. Köylü üretecek ki biz karnımızı doyuralım. Üreten, çalışan sizsiniz, ama sizin hakkınız teslim edilmiyor. Bu kardeşiniz sizin hakkınızı son kuruşuna kadar teslim edecek. Hiç meraklanmayın, hakkı hukuku adaleti sonuna kadar sağlayacağım. Bu konuda en ufak bir endişeniz dahi olmasın. Siz üretin, siz çalışın, alın teri dökün; sizin hem TBMM'de hem bütün Türkiye'de, artı gerekirse uluslararası arenada sizin sözcünüz olmaya söz veriyorum. Hakkınızı her yerde, her ortamda dilendireceğim. Belediye başkanımız da sizin için çalışıyor.

"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUP ÖYLE OY VERECEKSİNİZ"

Gençlerin umutsuzluğu var ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. 6 milyon 300 bin genç gümbür gümbür geliyor. Kadınlar; size de sözüm var, endişe etmeyin. Her sorunu çözeceğiz. Sandık gelecek, sandığa gideceğiz. Benim sizden istediğim tek şey var. Geçmişte hangi partiye oy verdinizse başımın üstüne. Şimdi sandık geldiğinde elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle atacaksınız. Eski kavgaları, eski tartışmaları bir tarafa bırakalım. Türkiye bir yol ayrımına geldi. Ya büyüyecek ya büyüyecek. Fakirleşme sürecini başlattılar. Allah'ın izni, sizlerin taktiri ile biz de büyüme sürecini başlatacağız. Büyüyeceğiz. Her evde huzur olacak, her mutfakta bereket olacak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz, Millet İttifakı ile beraber yapacağız, bunların tamamını."