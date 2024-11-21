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Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a rest: ''Yüreğin yetiyorsa...''

Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a rest: ''Yüreğin yetiyorsa...''
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu "Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle, dinle belki ibret alırsın..." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Yargılandığı davayla ilgili Tunç'un sözlerini alıntılayan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle, dinle belki ibret alırsın..." dedi.

Tunç'un Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi yasak talebiyle yargılandığı davaya ilişkin açıklamasıy şöyleydi:

"Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski Genel Başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş kendi Partisinde genel başkan bile yapılmamıştır"

 

Etiketler Yılmaz Tunç adalet bakanı kemal kılıçdaroğlu
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