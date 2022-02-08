Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

6 muhalefet partisinin genel başkanlarının katılacağı zirve öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğleden sonra İYİ Parti Genel Merkezi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Akşener ile kısa bir görüşme yaptı cumartesi günü yapılacak altı liderler zirvesinden önce karşılıklı bir görüş alışverişinde bulundular. Görüşmede gündem ağırlıklı olarak parlamenter sistem olurken güncel konular da ele alındı.

Habertürk