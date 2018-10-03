Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: ''İki şey istiyorum''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde konuştu. Yerel seçimler öncesi başkan adaylarına çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, adaylardan iki şey istedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle, yaşam merkezinde yaşlıları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra kreşte çocuklarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu Biga Belediyesi toplu açılış töreninde konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün enflasyon oranları açıklandı. Bakın sadece aylık enflasyon yüzde 6. Enflasyonun da bütün zamlarında da faturası millete çıkıyor. Her şeye zam geldi. Samandan, tütüne, mercimeğe kadar. Zam gelmeyen çiftçinin ürettiği ürün, memur, emekli ve işçinin maaşı. Onlar şimdi faturayı ödemekle meşguller. Bugün Çanakkale'de bir kadın beni yoldan çevirdi. Bana dedi ki, "Bizi bu pahalılıktan kurtar".

"BAŞKANLARDAN İKİ ŞEY İSTERİM"

Ben belediye başkanlarından iki şey isterim; Hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet götüreceksiniz. Bizde vatandaşı ötekileştirmek yoktur. İki; Harcadığın her kuruşun hesabını millete vereceksin.

"HERKES HUZUR İÇİNDE YAŞAMALI"

Biga'da herkes huzur içinde yaşamalıdır. Bunun yolunu açacak da belediye başkanlarımız. Bizim belediyecilik anlayışımız diğerlerine benzemez. Biz namuslu siyasetin olması gerektiğini her ortamda savunuruz.