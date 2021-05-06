Kılıçdaroğlu'ndan Cemil Erhan için başsağlığı mesajı

Eski Devlet Bakanı, ve eski Ağrı Milletvekili, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Cemil Erhan 83 yaşında hayatını kaybederken Kılıçdaroğlu başsağlığı mesajı paylaştı.

Eski Devlet Bakanı, ve eski Ağrı Milletvekili, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Cemil Erhan 83 yaşında vefat etti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Eski Devlet Bakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Cemil Erhan’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!"