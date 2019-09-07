Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a referandum çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentin 7 Eylül Kurtuluş Günü dolayısıyla bulunduğu Aydın'da, Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da Kurtuluş Günü programında yaptığı konuşmada "Tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çektiler, bununla ilgili ikinci bir kararname daha var, onu gizliyorlar. Şimdi Erdoğan'dan rica ediyorum, imzaladığın ikinci kararı da Resmi Gazete'de yayınla" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Hiçbir zaman harcanan her kuruşun hesabını vermekten vazgeçmeyeceğiz. Vatandaştan para alıyorsan aldığın parayı kuruşu kuruşuna açıklayacaksın. Bizim inancımızda israf haramdır, eğer birilerini zengin etmek için vatandaşın ödediği vergiyi alıp bir çıkar grubuna aktarırsanız orada sorun var demektir. İstanbul'da Yenikapı'da binlerce araç. Bu paralar kime gidiyordu? Bütün bunları yeri geldiğinde açıklayacağız.

REFERANDUM ÇAĞRISI

Bir siyasi patinin genel başkanı cumhurbaşkanı olamaz. Bir cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir kişi parlamentoda namusu ve şerefi üzerine ant içiyor. 600 milletvekilinin gözü önünde bu yemin ediliyor. Ama bugün gördüğümüz tablo başka. Tarafsız bir cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Bunun için gerekiyorsa Anayasa'nın değişmesi lazım. Gelin referandum yapalım.

İKİNCİ BİR KARARNAME VAR, GİZLİYORLAR

Kalktılar tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çektiler. Hadi fabrikaları sattın, ya bir devlet kendi silah fabrikasını başka bir orduya verirler mi? Yok dediler öyle bir şey. Resmi Gazete'yi gösterdim, bir şey diyemediler. Şimdi ikinci bir kararname daha var, onu gizliyorlar. Katar ordusuna verdiler. İmzaladığın ikinci kararı da Resmi Gazete'de yayımla. Çünkü o tank palet fabrikası bu milletin vergileriyle kuruldu. Neden gizliyorsunuz milletten?



