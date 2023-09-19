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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın ABD'deki sözlerine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın ABD'deki sözlerine yanıt
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD'de yaptığı 'Muhalefet göçmenleri göndermek istedi' açıklamasına yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanın Erdoğan, ABD'de açıklamalarda bulunmuş; Erdoğan, "Ülkemizde ana muhalefet partisi, seçimi kazanırsak mültecileri göndereceğiz diye tehdit etti. Biz ise tam aksi. Biz mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT
Erdoğan'ın sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ABD ziyareti sırasında, kendisini affettirme ve 3-5 Dolar alabilmenin heyecanına kapılmış. Para dilenmek için, yine ülkemizi küçük düşürmüş. Anlaşılan o ki, BOP Eş Başkanı olarak ülkemizi mülteci kampına çeviren, mahallelerimizin kimlikleriyle oynayan Erdoğan, ABD’ye şirin gözükmek için, bizi ve tüm muhalefeti ‘Dış Güçler’e şikâyet etmiş" ifadelerini kullandı.

"KAPI KAPI DOLAŞIP BİZİ ŞİKAYET EDEN KİŞİDEN CUMHURBAŞKANI OLMAZ"
Kılıçdaroğlu ayrıca "Siyasi ve ahlaki meşruiyetini yitirmek, işte tam da budur. “Affedilir miyim, 3-5 Dolar koparabilir miyim” diye kapı kapı dolaşıp bizi şikayet eden bir kişiden, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olmaz" diye yazdı.

Etiketler erdoğan chp Kılıçdaroğlu
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