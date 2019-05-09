Kılıçdaroğlu'ndan Gül ve Davutoğlu yorumu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bu karara tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gül ve Davutoğlu'nun tepkisini yorumladı.

YSK, AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılığı seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

GÜL: YAZIK, BİR ARPA BOYU YOL ALAMAMIŞIZ

11. Cumhurbaşkanı Gül, sosyal medya hesabından "Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" açıklamasını yaptı.

DAVUTOĞLU: KARAR, TEMEL DEĞERLERİMİZİN ZEDELENMESİNE YOL AÇTI

Eski Başbakan Davutoğlu da Twitter üzerinden "Türk siyasi hayatının ve demokrasisinin tüm eksiklerine rağmen en önemli gücü sandığın meşruiyetidir. Ülkemizi en zor zamanlardan, kritik eşiklerden çekip çıkaran milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradesi olmuştur. Siyasi geleneğimizin en temel değeri de, son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK'nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır" açıklamasını yapmıştı.

KILIÇDAROĞLU: SORGULAMAYI KENDİ VİCDANLARINDA YAPTILAR

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kararı sağduyu sahibi olan herkesin vicdanında sorgulaması gerekiyor. Sanıyorum Sayın Gül de, Sayın Davutoğlu da bu sorgulamayı kendi vicdanlarında yaptılar ve bu kararı doğru bulmadılar" dedi.