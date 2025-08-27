  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya yalanlama

Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya yalanlama

Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya yalanlama
Güncelleme:

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin kurultay davasında iptal kararı çıkması durumunda ''Parti mutlaka yönetilmek zorunda, bu süreçten kaçmak olmaz'' görüşünü dile getirdiği öne sürüldü. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu, ''Bu tür haberlere kimse itibar etmesin'' dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 ekranlarında gazeteci Gürbüz Evren aracılığıyla yaptığı açıklamada, kendi sosyal medya hesapları dışında dile getirilen yorum ve iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Gürbüz Evren tv100 ekranlarında Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı.

“BU TÜR HABERLERE KİMSE İTİBAR ETMESİN”

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben sosyal medya üzerinden tüm görüşlerimi aktarıyorum. Herkes sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler.

Onun dışındaki haberlere, görüşlere, yorumlara itibar etmesinler. Kurultay davası yaklaştıkça, bu tarih öncesinde bana yönelik bu tür eleştirilerin yapılacağından şüphem yoktu. Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin. Bana yakın kaynak yok. Böylelikle beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor. Bana sormadan, benden duymadan bu tür haberlere kimse itibar etmesin.” 

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu'nun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifası ve AK Parti'ye geçmesiyle başlayan süreçte iyi görüntü verilmediğini söyleyerek, "Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor" dediği öne sürüldü.

“KAÇMAK OLMAZ…”

Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin kurultay davasıyla da ilgili de kurultay iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz görüşünde" olduğu iddia edildi.

“İYİ GÖRÜNTÜ VERİLMEDİ”

tv100'de Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında, Kılıçdaroğlu’na yakın kaynakların,  Kılıçdaroğlu’nun Çerçioğlu’nun istifasıyla başlayan süreç ve sonrasında gelen istifa görüntülerini iyi değerlendirmediğini söylediği öne sürüldü.

“BAZI BÜYÜKŞEHİRLERDE SORUN OLDUĞU DUYUMLARI…”

tv100’deki programda Kılıçdaroğlu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Çerçioğlu’nun istifası ile başlayan CHP’li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım. Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor. Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor."

Kılıçdaroğlu'un CHP'nin 2023'teki kurultayın ilişkin açılan davayı da basından takip ettiği, dosya ile özel olarak ilgilenmediği iddia edildi.

“KILIÇDAROĞLU’NU EN ÇOK ÜZEN ŞEY”

Programda, Kılıçdaroğlu'nun kurultay iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz görüşünde" olduğu öne sürüldü.

Programda, Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların, "Genel Merkez’den Kılıçdaroğlu’na gelen bir görüşme talebi yok. Kılıçdaroğlu talep gelirse 'Özel’le görüşürüm' diyor. Kılıçdaroğlu’nu en çok üzen şey partinin adliye koridorlarına düşmüş olması" dediği öne sürüldü.

text-ad
Etiketler CHP kemal kılıçdaroğlu kurultay davası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı İstanbul'un ünlü hastanesinde profesör suç örgütü lideri çıktı! İstanbul'un ünlü hastanesinde profesör suç örgütü lideri çıktı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı Türkiye'nin konuştuğu cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu cinayetin görüntüleri ortaya çıktı En mutlu günleri kana bulandı: Damat öldü, yenge gözaltında! En mutlu günleri kana bulandı: Damat öldü, yenge gözaltında! Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum'' Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum''
Tarihi Kapalıçarşı'da milyarlık operasyon Tarihi Kapalıçarşı'da milyarlık operasyon Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! YKS birincilerinin kazandığı üniversiteler belli oldu YKS birincilerinin kazandığı üniversiteler belli oldu Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! Denizin ortasında feribottan atlayan kadın yolcu kamerada Denizin ortasında feribottan atlayan kadın yolcu kamerada Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı