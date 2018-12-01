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  4. 01 Aralık 2018 18:18

Kılıçdaroğlu'ndan ortak aday açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'le ilgili soruya böyle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan ortak aday açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz ve demokrasiyi kazandıracağız, güçlendireceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, Akşener'le ilgili soruya ise, "Ankara'da da, İstanbul'da da, Adana'da da, Mersin'de de her yerde güzel şeyler olacak" yanıtını verdi.

Ankara Yenimahalle Belediyesi Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da ortak aday gösterilmesine yönelik olarak, "Bütün vatandaşların bunu bilmesini isterim. Demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz ve demokrasiyi kazandıracağız, güçlendireceğiz" diye konuştu.

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'GÜZEL ŞEYLER OLACAK'

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "ortak adaylık" açıklaması ile ilgili soruya da, "Ankara'da da, İstanbul'da da, Adana'da da, Mersin'de de her yerde güzel şeyler olacak. Herkes mutlu olsun, güzel şeyler olacak" yanıtını verdi.

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