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Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a telefon

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a telefon
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı telefonla arayıp aldığı oy oranı için tebrik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın Halk TV canlı yayınında paylaştığı kulis bilgisine göre, Kılıçdaroğlu, Oğan'ı arayarak aldığı oy aranı sebebiyle tebrik etti.

Yüksek ihtimalle bir görüşme gerçekleşeceği bilgisini paylaşan Pehlivan, bunun bir ittifak anlamına gelmeyeceğinin de altını çizdi.

Etiketler sinan oğan kemal kılıçdaroğlu telefon tebrik görüşme arama
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