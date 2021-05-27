Kılıçdaroğlu'ndan taban fiyat çağrısı: En az 7,5 lira olmalı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Isparta’da hükümete gülün taban fiyatının açıklanması çağrısında bulunarak, “Bu yıl fiyatın en az 7,5 lira olması lazım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta’da Gönen Belediyesi’ni ziyaretinin ardından gül yetiricilerin sorunlarına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, Isparta’nın sadece Türkiye için değil dünya için de önemli olduğunu söyleyerek, “Gül üreticilerinin desteklenmesi lazım. Bu yıl fiyatın en az 7,5 lira olması lazım. Buranın aromatik bitkiler açısından da merkeze dönüştürülmesi lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu, gül emekçilerinin gül alım fiyatlarının açıklanmamasından şikayetçi olduğunu vurgulayarak, “Üreticiye iyi fiyat verilirse, biz de iyi bir gelir elde ederiz’ diyorlar. Hükümetten arzu ediyoruz. Taban fiyat belirlensin, gül üreticisi şunu veya bunun eline düşmesin. Türkiye açısından bir hazine bu. Gül yağı üretimi açısından bir numaralı kent Isparta. Bu özelliğini koruması lazım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, belediye ziyaretinden çıktıktan sonra esnaf ile gülün değeri üzerine sohbet etti. Kılıçdaroğlu, gül üreticisinin kazanması durumunda esnafın da kazanacağını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, belediye ziyaretinin ardından ilçedeki eski köy enstitüsü olan İsmail hakkı Tonguç Müzesi’ni gezdi. Kılıçdaroğlu, burada eğitime dair değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki eğitimin 4 4 4 sistemiyle bozulduğunu ifade ederek, “4 4 4 geldi çocuklarımızı denek olarak,kobay olarak kullandılar. Dünyada böyle bir ülke yok” dedi.

Kılıçdaroğlu, köy enstitüleri gibi eğitim kurumlarının önemine dikkat çekerek, “Normalde bu mekanın aydınlanmanın merkezi olması lazım. Ama maalesef bir süre sonra buraları müzeye dönüştürüyoruz. Eğitim sistemindeki gelinen nokta. Çocuklarımız dünyayı bilmeli, daha iyi okumalı. Çocuklarımız bu mekanların ne kadar değerli ve önemli olduğunu öğrenmeli, bilmeli. Tarihi bilmemiz lazım. Bu mekanların ışık saçması lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in nasıl kurulduğunun çocuklara anlatılması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, eğitimin üretime dönük ve akılcı olması gerektiğini kaydederek, “Eğitim üretimi daha nitelikli ve kaliteli hale dönüştürmek demektir. Eğitimle üretimi daha nitelikli, kaliteli hale dönüştürmek gerekir” değerlendirmesinde bulundu.