Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili yönetici görevden alındı

AK Parti Bursa Gençlik Kolları Yöneticisi Mehmet Aykin, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi sonrası görevden alındı.

Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve AK Parti Bursa Gençlik Kolları Yöneticisi Mehmet Aykin, mühendislik bölümünde okuyan 10 arkadaşı ile birlikte roket üreterek, SK Havacılık adlı şirket kurdu.

Ağustos ayında yapılacak olan Teknofest Uzay, Havacılık ve Teknoloji festivali öncesinde, şirketin tanıtımını yapabilmek için sponsorluk arayışına giren Aykin ve diğer yöneticiler, 15 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

ZİYARET SONRASI GÖREVDEN ALINDI

Sözcü'nün haberine göre görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu ile toplu hâlde çekilen fotoğrafı sosyal medyan paylaşan Aykin, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Yöneticiliği görevinden alındı.

Görevden alınan Aykin, AK Parti üyeliğinden istifa etti.