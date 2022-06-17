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Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: ''Bu kısmı atlayalım isterseniz''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran 2017'de başlattığı Adalet Yürüyüşü ile ilgili konuşurken duygu dolu anlar yaşadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OĞLUM 'BABAMLA GURUR DUYUYORUM' DEDİ"
Türkiye siyaset sahnesinde geniş yankı uyandıran Adalet Yürüyüşü ile ilgili bir anısını da paylaşan Kılıçdaroğlu canlı yayında duygusal anlar yaşadı. 15 Haziran 2017 tarihinde başlayan yürüyüşün İstanbul ayağında kendisini milyonların karşıladığını anlatan CHP lideri, oğluna gazetecilerin "Adalet yürüyüşü ile ilgili ne düşünüyorsun?' diye sorduklarında "Babamla gurur duyuyorum" yanıtını verdiğini ifade etti.

"BUNU ATLAYALIM İSTERSENİZ İSMAİL BEY"
Kılıçdaroğlu, oğluyla ilgili anıyı paylaşırken canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan ve yutkunan CHP lideri konuşmakta zorlanınca programın sunucusu İsmail Küçükkaya'ya dönerek "Bunu atlayalım isterseniz" dedi.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu canlı yayın adalet yürüyüşü
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